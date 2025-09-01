Пилоты "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с бригадой санитарной авиации провели срочную транспортировку новорождённого ребёнка, передает BAQ.KZ.

Маленький пациент, нуждавшийся в неотложной медицинской помощи, был перевезён из посёлка Жайрем города Қаражал области Улытау в Жезказган.

Медлить было нельзя - счёт шёл на минуты.