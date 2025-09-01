Вертолёт МЧС РК экстренно доставил новорождённого в Жезказган
Ребёнка благополучно доставили в перинатальный центр
Сегодня, 12:20
117Фото: МЧС РК
Пилоты "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с бригадой санитарной авиации провели срочную транспортировку новорождённого ребёнка, передает BAQ.KZ.
Маленький пациент, нуждавшийся в неотложной медицинской помощи, был перевезён из посёлка Жайрем города Қаражал области Улытау в Жезказган.
Медлить было нельзя - счёт шёл на минуты.
"Благодаря слаженным действиям экипажа и врачей транспортировка прошла успешно, и ребёнок был благополучно доставлен в перинатальный центр", - говорится в сообщении.
