  • 1 Сентября, 13:32

Вертолёт МЧС РК экстренно доставил новорождённого в Жезказган

Ребёнка благополучно доставили в перинатальный центр

Сегодня, 12:20
МЧС РК Сегодня, 12:20
Фото: МЧС РК

Пилоты "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с бригадой санитарной авиации провели срочную транспортировку новорождённого ребёнка, передает BAQ.KZ.

Маленький пациент, нуждавшийся в неотложной медицинской помощи, был перевезён из посёлка Жайрем города Қаражал области Улытау в Жезказган.

Медлить было нельзя - счёт шёл на минуты.

 "Благодаря слаженным действиям экипажа и врачей транспортировка прошла успешно, и ребёнок был благополучно доставлен в перинатальный центр", - говорится в сообщении.

