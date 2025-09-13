Экипаж Казавиаспас МЧС РК на вертолёте "Ми-8" совместно с бригадой санитарной авиации выполнил срочную эвакуацию пациента 1985 года рождения из города Зайсан в Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ.

В составе экипажа были пилоты Сергей Пинигин и Олег Алфеев, а также бортинженер Улбала Абдилдаев. Медицинскую помощь во время полёта оказывали врачи санитарной авиации Рим Мендыбаев и Татьяна Сергеева.

Пациент нуждался в неотложной медицинской помощи, поэтому для транспортировки был задействован вертолёт МЧС, способный быстро преодолевать большие расстояния и добираться до труднодоступных регионов.