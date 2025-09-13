  • 13 Сентября, 04:39

Вертолёт МЧС РК экстренно доставил пациента из Зайсана в Усть-Каменогорск

Срочная транспортировка стала возможной благодаря слаженной работе пилотов и медицинской бригады.

Сегодня, 03:32
Фото: МЧС РК

Экипаж Казавиаспас МЧС РК на вертолёте "Ми-8" совместно с бригадой санитарной авиации выполнил срочную эвакуацию пациента 1985 года рождения из города Зайсан в Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ.

В составе экипажа были пилоты Сергей Пинигин и Олег Алфеев, а также бортинженер Улбала Абдилдаев. Медицинскую помощь во время полёта оказывали врачи санитарной авиации Рим Мендыбаев и Татьяна Сергеева.

Пациент нуждался в неотложной медицинской помощи, поэтому для транспортировки был задействован вертолёт МЧС, способный быстро преодолевать большие расстояния и добираться до труднодоступных регионов.

"Благодаря грамотным и скоординированным действиям пилотов и медицинской команды полет прошёл без происшествий, а пациент был своевременно доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения", - говорится в сообщении.

