  • 19 Июля, 18:10
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Вертолёт взлетел в опасной близости от людей на Медео

Вертолёт "Казавиаспас" выполнял плановый взлёт с официальной площадки.

Сегодня, 17:16
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: Pixabay.com

Вертолёт "Казавиаспаса" едва не задел людей, совершая опасный взлёт с территории спорткомплекса "Медео", передает BAQ.KZ.

По информации АО "Казавиаспас", вертолёт выполнял плановый взлёт с официальной площадки в районе спортивного комплекса "Медео" по предварительной заявке.

На кадрах видео, которое распространили в социальных сетях, видно, как борт с большим трудом отрывается от земли и неуверенно пролетает над толпой людей. После взлета он прошел по верхушкам деревьев и выравнил высоту.

"Бортом управлял опытный пилот с большим налётом часов и подтверждённой квалификацией. Перед взлётом бортмеханик предупредил граждан о необходимости соблюдения безопасной дистанции. По предварительным данным, во время взлёта произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна. Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки. Авиаборт проверен бригадой оперативного реагирования – технических неисправностей не выявлено", – говорится в сообщении.

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