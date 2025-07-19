Вертолёт "Казавиаспаса" едва не задел людей, совершая опасный взлёт с территории спорткомплекса "Медео", передает BAQ.KZ.

По информации АО "Казавиаспас", вертолёт выполнял плановый взлёт с официальной площадки в районе спортивного комплекса "Медео" по предварительной заявке.

На кадрах видео, которое распространили в социальных сетях, видно, как борт с большим трудом отрывается от земли и неуверенно пролетает над толпой людей. После взлета он прошел по верхушкам деревьев и выравнил высоту.