Вертолёт взлетел в опасной близости от людей на Медео
Вертолёт "Казавиаспас" выполнял плановый взлёт с официальной площадки.
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Вертолёт "Казавиаспаса" едва не задел людей, совершая опасный взлёт с территории спорткомплекса "Медео", передает BAQ.KZ.
По информации АО "Казавиаспас", вертолёт выполнял плановый взлёт с официальной площадки в районе спортивного комплекса "Медео" по предварительной заявке.
На кадрах видео, которое распространили в социальных сетях, видно, как борт с большим трудом отрывается от земли и неуверенно пролетает над толпой людей. После взлета он прошел по верхушкам деревьев и выравнил высоту.
"Бортом управлял опытный пилот с большим налётом часов и подтверждённой квалификацией. Перед взлётом бортмеханик предупредил граждан о необходимости соблюдения безопасной дистанции. По предварительным данным, во время взлёта произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна. Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки. Авиаборт проверен бригадой оперативного реагирования – технических неисправностей не выявлено", – говорится в сообщении.
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