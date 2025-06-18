Вертолёты тушат крупный пожар в Атырауской области
На данный момент авиацией МЧС уже произведено четыре сброса воды.
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В Казахстане продолжается масштабная операция по тушению возгорания тростниковой растительности, передает BAQ.KZ. Для координации действий и оперативной оценки обстановки на вертолёте МИ-8 АО "Казавиаспас" к месту происшествия вылетели заместитель акима области и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент авиацией МЧС уже произведено четыре сброса воды - в небо поднято 12 тонн водной массы, направленной на очаги пожара. Однако борьба с огнём осложняется жаркой погодой, густой растительностью и сильными порывами ветра, что способствует быстрому распространению пламени.
В тушении задействованы все доступные силы: подразделения ДЧС, государственный природный резерват "Ақ Жайық" и авиация МЧС. На месте создан оперативный штаб, круглосуточно осуществляется мониторинг с воздуха и земли.
К настоящему времени угрозы для населённых пунктов нет, однако обстановка остаётся напряжённой. Спасатели продолжают принимать все меры для полной локализации пожара.
МЧС и местные власти держат ситуацию под полным контролем.
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