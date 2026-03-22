22 марта Петропавловск превратился в масштабную праздничную площадку – с самого утра город наполнился музыкой, ароматами национальной кухни и живым шумом тысяч людей. Наурыз мейрамы в этом году прошел с особым размахом, объединив традиционные ценности, ремесло и современные форматы досуга. Подробнее в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Главной точкой притяжения стала центральная площадь напротив акимата Северо-Казахстанской области. Здесь развернулась основная концертная программа, проходили выступления артистов и народные гуляния. Поток людей не уменьшался в течение всего дня – семьи с детьми, молодежь и старшее поколение перемещались между площадками, вовлекаясь в праздничную атмосферу.

Пространство было разделено на тематические участки: юрты, зоны питания, ремесленные ряды, игровые площадки и интерактивные локации. Внутри юрт гостей угощали традиционными блюдами, рассказывали о культуре и приглашали провести время в непринуждённой обстановке.

Город, в котором удобно праздновать

Организация праздника в этом году была ориентирована не только на зрелищность, но и на комфорт.

Для гостей предусмотрели зоны отдыха с посадочными местами, что позволило проводить на площадках продолжительное время. Работали многочисленные точки питания, а поток людей распределялся равномерно между локациями.

«Мы пришли сюда всей семьей и не ожидали, что все будет настолько масштабно организовано. Очень удобно, что есть места, где можно присесть, отдохнуть, спокойно поесть, пока дети гуляют по площадкам. Чувствуется, что продумали не только развлекательную часть, но и комфорт для людей. В итоге мы провели здесь почти весь день и не заметили, как прошло время», – отметил один из жителей Мухтар Олжабай.

Ремесло, в которое вложены месяцы труда

Особое внимание гостей традиционно привлекли ремесленные ряды. Здесь можно было увидеть изделия ручной работы и пообщаться с мастерами.

Один из них мастер по дереву, житель Петропавловска Архат Жалмуханов. Он занимается изготовлением астау с 2018 года. Как подчеркивает мастер, это сложный и длительный процесс.

«На изготовление одного астау уходит в среднем до 150 дней, потому что это полностью ручная работа. Мы используем несколько видов древесины – березу, липу, иногда комбинируем три разных материала, чтобы изделие было прочным и долговечным. Сырье в основном привозим из России, потому что там есть подходящая древесина. Мы сами полностью контролируем весь процесс и даём гарантию на свою работу до трех лет», – отмечает он.

Пройдя чуть дальше мы встретили мастерицу из села Талшык Акжарского района Гульжан Уалиеву. Она занимается вязанием более 10 лет.

«Мы приехали на праздник специально, чтобы показать наше ремесло и познакомить людей с тем, что делаем своими руками. Я занимаюсь вязанием, шью национальную одежду, делаю изделия в технике курак – это все ручная работа. Например, на один костюм, включая жилет и головной убор, уходит примерно один день. Но за этим стоит большой опыт и годы практики», – рассказывает Гульжан.

Мастерица отмечает, что отношение к ручному труду со стороны покупателей остается неоднозначным. По ее словам, интерес к изделиям есть, но понимание их реальной ценности формируется постепенно.

«К сожалению, не все пока понимают ценность таких изделий. Люди смотрят, интересуются, но не всегда готовы оценить, сколько труда вложено в каждую вещь. Тем не менее, мы продолжаем участвовать в таких мероприятиях, потому что считаем важным сохранять и показывать национальное ремесло. Только так к нему со временем будет больше уважения», – делиться мнением она.

От национальных игр к высоким технологиям

В этом году программа заметно расширилась за счёт современных направлений.

Наряду с традиционными развлечениями работали площадки с технологическим уклоном.

В одной из зон прошли областные соревнования по робототехнике «Роботайм», где участие приняли более 80 школьников.

«Мы ежегодно проводим такие соревнования, и с каждым разом интерес к ним только растет. В этом году участвуют более 80 детей, это около 40 команд, и все они заранее готовились, разрабатывали своих роботов, программировали их. У нас представлено девять категорий, есть разные уровни сложности. Дети приезжают уже полностью подготовленными и здесь показывают свои навыки на практике. Сам формат выходит за рамки обычного конкурса. Мы стараемся сделать так, чтобы это было не просто соревнование, а площадка для развития. Поэтому параллельно проходит хакатон, где ребята в течение 12 часов разрабатывают проекты по актуальным направлениям – агротехнологии, паводки, развитие бизнеса. Мы предоставляем участникам наборы и оборудование, чтобы они могли продолжать развиваться. Для нас важно, чтобы у детей был интерес и мотивация двигаться дальше», – говорит заместитель директора Дворца школьников Кайсар Какимов.

Родители участников также отмечают значение таких площадок.

«Для детей это очень важный опыт, потому что они не просто учатся, а применяют знания на практике. Видно, что они вовлечены, заинтересованы и хотят развиваться в этом направлении. Такие мероприятия дают им уверенность и понимание, что их навыки действительно востребованы. Это уже не просто праздник, а серьезная образовательная площадка», – рассказывает мама одного из участников Алена Тулина.

Атмосфера, которая объединяет

Наурыз в Петропавловске в этом году стал примером того, как можно объединить разные поколения и интересы.

На сценах выступали творческие коллективы, звучала живая музыка, а зрители активно включались в происходящее – подпевали, танцевали, поддерживали артистов.

Погода также сыграла свою роль – тёплый весенний день позволил горожанам провести на улице весь день, не теряя ощущения праздника.

Праздник, который становится больше

Наурыз сегодня – это уже не только традиции в их классическом понимании. Это пространство, где рядом существуют ремесло и технологии, национальная культура и современные форматы. Именно это сочетание делает праздник живым и актуальным.

Петропавловск в этом году показал, что Наурыз может быть одновременно глубоким по содержанию и современным по форме – и именно в этом его развитие.