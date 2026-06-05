Весенние посевные работы полностью завершены в Казахстане

Сельскохозяйственные весенние полевые работы в стране полностью завершены. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на совещании с участием Премьер-министра и акимов регионов в акимате Северо-Казахстанской области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, в этом году общая посевная площадь составила 23,8 млн гектаров. Это на 180 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

"На сегодняшний день весенние полевые работы по республике полностью завершены. Общая посевная площадь составила 23,8 млн гектаров, что на 180 тысяч гектаров выше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры засеяны на 15,8 млн гектаров, масличные культуры – на 4,3 млн гектаров, бахчевые культуры – на 211 тыс. гектаров, картофель – на 132 тыс. гектаров, хлопок – на 162 тыс. гектаров", – сообщил Айдарбек Сапаров.

Также министр отметил, что все необходимые подготовительные работы к посевной были проведены своевременно и в полном объёме.

По словам Айдарбека Сапарова, в этом году продолжается диверсификация посевных площадей и увеличивается доля высокорентабельных культур.

"Площади масличных культур увеличились на 275 тыс. гектаров, кормовых культур – на 263 тыс. гектаров. Посевы кукурузы выросли примерно на 80 тыс. гектаров и достигли 253 тыс. гектаров. При этом площадь монокультуры пшеницы сократилась на 125 тыс. гектаров и составила 12 млн гектаров", – сказал министр.

В южных регионах оптимизированы площади влаголюбивых культур. В частности, посевы риса сокращены на 20,6 тыс. гектаров, традиционные орошаемые площади хлопка — на 12 тыс. гектаров.

"В целом сложившаяся структура посевов позволяет полностью обеспечить внутренний рынок и реализовать экспортный потенциал отрасли", – отметил Айдарбек Сапаров.