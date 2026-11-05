Ветер до 28 м/с, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
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Пятница принесет непогоду почти во все регионы страны. Сильнее всего задует на севере, где порывы ветра достигнут 28 м/с, а запад ждут осадки и гололед.
Штормовое предупреждение на 6 ноября объявил Казгидромет.
Самый сильный ветер прогнозируют в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, местами порывы составят 23-28 м/с. В Кокшетау днем ожидается до 23-28 м/с, в Петропавловске до 23-28 м/с, в Костанае до 15-20 м/с. В Астане утром и днем порывы южного ветра составят 15-20 м/с.
В Мангистауской области ветер усилится до 15-20 м/с, в центре области временами до 25 м/с. В Актау ожидается до 15-20 м/с. В области Улытау порывы составят 15-20 м/с, днем на западе временами до 23 м/с.
Ночью сильные осадки в виде дождя и снега пройдут в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. В ЗКО ночью и утром ожидаются туман и гололед, в том числе в Уральске. В Атырау ветер усилится до 15-18 м/с. В Северо-Казахстанской области на западе и севере пройдут небольшие осадки, ожидается гололед.
Туман ночью и утром ляжет в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау. Среди городов туман ожидается в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане и Жезказгане.
Ночью ударят заморозки. В Алматинской области до 1-6 градусов, в области Жетысу до 2-7 градусов, в Талдыкоргане до 3-5 градусов.
В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ночью ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылординской области, в том числе в Кызылорде, в части Атырауской, Мангистауской областей, областей Улытау и Жетысу, а также в Жезказгане. Высокая пожарная опасность сохраняется в Алматы, Конаеве, Таразе, Туркестане, Актау и Талдыкоргане.
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