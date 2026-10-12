Ветер до 28 м/с и пыльные бури: где испортится погода 13 октября

Сильный ветер, туман, пыльные бури, дождь со снегом и высокая пожарная опасность ожидаются 13 октября в ряде регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на штормовое предупреждение.

Самые сильные порывы ветра прогнозируют в области Жетысу. В районе Алакольских озер 13–14 октября скорость ветра может достигать 23–28 м/с. Ночью в горных районах ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе — пыльные бури

В Западно-Казахстанской области днем пыльная буря ожидается на западе и юге. Там же ветер усилится до 15–20 м/с. В западной, южной и восточной частях области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области пыльную бурю прогнозируют на западе. Днем на западе и севере ветер усилится до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Мангистауской области пыльные бури возможны на западе, юге и в центре. Ветер усилится до 15–20 м/с, временами — до 25 м/с. В центральной части региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман. На северо-востоке сохраняется высокая, а на западе, юге и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

Туман накроет север и центр

В Костанайской области ночью и утром туман прогнозируют на западе и севере. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области туман ожидается на западе и юге. Днем там же порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром туман возможен на западе, севере и юге.

В Павлодарской области днем на севере и востоке ветер усилится до 18 м/с.

Туман также прогнозируют ночью и утром в западной, северной и восточной частях Карагандинской области и области Улытау. На западе Карагандинской области, а также на западе, юге и в центре Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге — дождь, снег и гроза

В Туркестанской области на юге и в предгорьях ожидаются дождь и гроза. В горах возможны осадки в виде дождя и снега, а также туман. Ветер в западной части, предгорных и горных районах усилится до 15–20 м/с.

В Жамбылской области туман прогнозируют в горных районах. Днем там же ветер может усилиться до 15–20 м/с.

В Кызылординской области 13–14 октября сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на востоке региона ветер усилится до 15–20 м/с.

В восточных регионах тоже ожидается туман

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром туман ожидается на западе и севере. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, днем на севере и востоке его скорость достигнет 15–20 м/с.

В области Абай ночью и утром туман прогнозируют в центральной части региона.