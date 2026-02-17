Ветер сорвал кровлю торгового центра в Мангистауской области
Площадь повреждённой кровли составила около 100 квадратных метров.
В селе Баскудук Мунайлинского района сильный ветер повредил кровлю торгового центра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, у двухэтажного торгового центра «Бакжан» из-за порывистого ветра произошёл срыв части крыши. Скорость ветра составляла 8–14 метров в секунду, осадков не наблюдалось. Площадь повреждённой кровли составила около 100 квадратных метров при общей площади здания 612 квадратных метров.
В результате происшествия были повреждены два припаркованных автомобиля и один столб уличного освещения. Жертв и пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
На место происшествия прибыли силы ДЧС — пять сотрудников и две единицы спецтехники.
