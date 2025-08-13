  • 13 Августа, 15:15

Ветка дерева убила молодую мать в Алматы в безветренный день

Возбуждено уголовное дело.

Фото: кадры видео

В Алматы на пересечении улиц Шарипова и Карасай батыра произошла трагедия — на проходившую мимо молодую женщину упала крупная ветка дерева. Пострадавшая скончалась на месте, ещё до приезда скорой помощи, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в солнечный и безветренный день, не во время шторма или урагана.

По словам родственников, 27-летняя Татьяна вместе с коллегой возвращалась в офис по улице, вдоль которой растут старые деревья. Когда ветка обломилась, коллега успела отскочить, но Татьяну задело насмерть. У погибшей остались муж и шестилетний ребёнок.

По факту трагедии Управление полиции Алмалинского района возбудило уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

