Ветка дерева убила молодую мать в Алматы в безветренный день
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 14:26
109Фото: кадры видео
В Алматы на пересечении улиц Шарипова и Карасай батыра произошла трагедия — на проходившую мимо молодую женщину упала крупная ветка дерева. Пострадавшая скончалась на месте, ещё до приезда скорой помощи, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в солнечный и безветренный день, не во время шторма или урагана.
По словам родственников, 27-летняя Татьяна вместе с коллегой возвращалась в офис по улице, вдоль которой растут старые деревья. Когда ветка обломилась, коллега успела отскочить, но Татьяну задело насмерть. У погибшей остались муж и шестилетний ребёнок.
По факту трагедии Управление полиции Алмалинского района возбудило уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
