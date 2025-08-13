Сегодня в Алмалинском районе города Алматы на пересечении улиц Карасай батыра и Шарипова, возле д. №114 кор. №4 произошел несчастный случай — на пешеходов упала ветка дерева, передает корреспондент BAQ.KZ. Погибла 27-летняя женщина, её коллега, идущая рядом, успела отскочить. Эколог Абай Ерекенов считает, что это не случайность, а результат системной халатности властей, и призывает провести проверку, установить ответственных и возместить ущерб семье погибшей.

Как сообщили в акимате, на место происшествия прибыли представители КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы", прокуратуры Алмалинского района, КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", а также подведомственная указанному управлению организация ТОО "Eco Almaty".

В ходе визуального осмотра было установлено, что дерево, с которого упала ветка, находится в зелёном и удовлетворительном состоянии. Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева, исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зелёное и не имеет признаков высыхания, — прокомментировали в акимате Алматы.

В акимате уточнили, что в 2024 году, по заявке жителей, на данном участке была произведена санитарная обрезка одного дуба. В 2025 году по обращениям жителей убрали два аварийных тополя на пересечении улиц Шарипова и Богенбай батыра. Однако по дереву, с которого упала ветка, обращений не поступало, и, по мнению властей, оно не имело признаков аварийности.

При этом, как отметили городские власти, с начала 2025 года на территории Алмалинского района по обращениям граждан и по результатам визуальных осмотров проведена санитарная обрезка более 21 000 деревьев.

"Это целенаправленная политика уничтожения зелёного фонда" — эколог

Эколог Абай Ерекенов считает, что причиной трагедии стала не случайность, а системная халатность властей.

Власти сознательно не ухаживают за деревьями, не поливают их, не проводят должного ухода. Это целенаправленная политика, а придуманный миф про „старые деревья“ — лишь оправдание для уничтожения зелёного фонда Алматы. На самом деле деревья живут очень долго: 300 лет для дерева — это как 30 лет для человека, — говорит он.

По словам Ерекенова, в городе много лет проводится практика бессистемной и непрерывной обрезки.

Сейчас деревья кромсают круглый год, а не только весной или осенью, причём часто спиливают не сухие, а зелёные ветки. Это прямая халатность и уголовная ответственность акимата и подрядчиков. Если бы работа проводилась правильно, сухих и аварийных деревьев у нас почти не было бы, — отмечает эксперт.

Эколог напомнил, что подобные трагедии уже происходили. Так, на улице Абдуриных в Алматы несколько лет назад упал гнилой тополь, который жители просили убрать заранее, но вместо него были срублены здоровые дубы. Тогда акимату пришлось выплатить компенсацию пострадавшим владельцам повреждённых автомобилей.

Как получить компенсацию

Ерекенов призывает семью погибшей женщины добиваться справедливости. Он советует родственникам погибшей подавать иск против акимата и подрядчика, требовать возмещения морального и материального ущерба, включая упущенный заработок, который погибшая могла получить до выхода на пенсию. Это можно установить по средней зарплате по региону или по её реальному доходу.

Он также подробно объяснил, как действовать юридически.

Необходимо запросить у акимата и подрядчика все документы по проведённым работам — тендер, акты выполненных работ, участки, где проводилась обрезка или вырубка. Если ответа не будет, следует действовать через суд. Иск должен быть направлен как против акимата, так и против подрядчика, и включать требование возмещения не только материального ущерба, но и морального вреда. Материальный ущерб рассчитывается исходя из того, сколько человек мог заработать до пенсии. Например, женщине 27 лет — значит, до пенсионного возраста она могла работать ещё 38 лет. Берётся её средняя зарплата за последние три года (или средняя по Алматы, если данных нет), и умножается на количество лет до пенсии. Получившаяся сумма и есть ориентир для иска, — рассказывает эколог.

Как сохранить зелёный фонд и избежать трагедий

По словам эколога, чтобы избежать подобных катастроф, когда деревья убивают людей, портят имущество и массово гибнут, за ними нужно ухаживать и поливать их. Раньше существовали чёткие нормы по объёмам ухода, закреплённые в СНиПах, — сколько воды должно получать каждое дерево и каким образом.

Эти нормы действовали, но чиновникам было невыгодно, чтобы они работали, и они их убрали, а деревья часто закатывают под асфальт. Такие нарушения проводятся систематически, — подчёркивает Ерекенов.

Он добавляет, что одной из ключевых задач является восстановление системы автополива и подачи воды в арыки города.

Если наладить автополив и обеспечить воду в арыках, деревья будут расти и жить десятилетиями. Сейчас же автополив устанавливают, а через год он уже не работает, и деревья начинают сохнуть. Это халатное отношение чиновников к своим обязанностям. За такое нужно не просто увольнять, а судить, — говорит эколог.

Вододефицит как угроза зелёному фонду и безопасности города

Ерекенов подчёркивает, что проблема усугубляется хроническим вододефицитом, который уже давно наблюдается в городе. Экологи ещё в 2009 году предупреждали, что в Алматы будет острый дефицит воды, но власти проигнорировали эти сигналы. За годы точечной застройки город уплотнился в 10 раз, и потребность в воде выросла кратно. Так вот, по словам эксперта, раньше взрослые деревья могли питаться влагой из подземного озера под Алматы.

В советское время было известно, что под городом есть подземное озеро. Корни взрослых деревьев уходили глубоко и доставали эту воду. Сейчас же, из-за уплотнённой застройки и роста водопотребления, уровень подземных вод ушёл ещё глубже. В верхней части города их уже нет, скважины высохли. Это еще и создает дополнительную угрозу. Пустоты, которые раньше были заполнены водой, теперь сухие. При сильном землетрясении это может усилить разрушения на поверхности. То есть, это уже не только экологическая, но и национальная угроза, — подчеркивает Абай Ерекенов.

Трагедия на пересечении улиц Карасай батыра и Шарипова стала очередным напоминанием о том, что халатность в уходе за зелёным фондом имеет смертельные последствия. Комментарии эколога Абая Ерекенова показывают: проблема системная и требует комплексного решения — от восстановления СНиПов и автополива до строгой ответственности чиновников за каждый случай бездействия.

Вопрос теперь стоит не только о возмещении ущерба семье погибшей, но и о пересмотре городской политики в отношении зелёных насаждений и водных ресурсов. Иначе Алматы рискует потерять не только деревья, но и безопасность своих жителей.