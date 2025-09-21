В конкурсе песни "Интервидение", который прошёл 20 сентября в Москве, победил представитель Вьетнама Дык Фук, передаёт BAQ.KZ.

Победитель исполнил композицию, посвященную герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей. Жюри присудило певцу 422 балла.

Второе место заняли The Nomad Trio из Кыргызстана (373 балла), третье – Дана аль-Мир из Катара (369 баллов). Денежный приз за победу составил 30 млн рублей.

В конкурсе участвовали артисты из 22 стран. Певица Vassy (Василики Карагиоргос), которая должна была представлять США, не смогла выступить на шоу. Российский певец Shaman (Ярослав Дронов), попросил жюри оставить его выступление без оценки, заявив, что "по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу".

Представитель Казахстана Amre (Ернар Садирбаев) занял седьмое место, получив за выступление 339 баллов.

В 2026 году конкурс пройдёт в Саудовской Аравии.

Отметим, что Россия инициировала проведение "Интервидения" после отстранения страны от участия в "Евровидении" из-за военного конфликта в Украине. В феврале президент Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса в Москве и Подмосковье.