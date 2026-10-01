Ветропарк за 380 млрд теңге построят в Костанайской области

В Костанайской области появится крупнейшая в регионе ветровая электростанция. Ее мощность составит 1000 МВт, рядом предусмотрена система накопления электроэнергии еще на 300 МВт.

В проект планируют вложить около 380 млрд теңге. Стройка должна начаться весной 2027 года, завершить работы и ввести объект в эксплуатацию рассчитывают до конца 2029-го.

Правительство одобрило соглашение

Проект реализуют по соглашению между Министерством энергетики и ТОО Turan Wind Energy. Правительство уже одобрило его подписание, соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Строительство проходит в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию возобновляемых источников энергии.

После запуска станция станет одним из крупнейших объектов возобновляемой энергетики в Костанайской области.

750 рабочих мест и новая энергетическая инфраструктура

В правительстве рассчитывают, что проект даст региону дополнительные инвестиции и новые рабочие места. Всего планируется создать 750 рабочих мест.

Строительство должно дать новый импульс энергетической инфраструктуре Костанайской области и расширить возможности для дальнейшего социально-экономического развития региона.

Проект входит в курс на увеличение доли возобновляемой энергетики в стране. Целевой показатель по ВИЭ составляет до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году с учетом альтернативных источников энергии.

То есть речь идет не только об одной новой станции, а о еще одном крупном шаге в сторону изменения энергобаланса страны.