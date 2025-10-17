Казахстан обладает колоссальным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, и его ветровые ресурсы могут превзойти общую установленную мощность целых государств. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Казахстане Салли Аксуорси на круглом столе "От диалога к действиям: ускорение справедливого энергетического перехода в Центральной Азии", передаёт BAQ.KZ.

"Мы осознаём масштаб возможностей, стоящих перед Казахстаном. Потенциал ветровой энергетики страны сам по себе может превысить общую установленную мощность некоторых крупных государств. Такой потенциал способен не только обеспечить энергией, но и повысить качество жизни. Хорошо структурированная национальная платформа, поддержанная глобальными партнёрами и частным сектором, может помочь ускорить декарбонизацию, модернизировать инфраструктуру и выстроить устойчивые цепочки поставок критически важных минералов и энергетических ресурсов", — подчеркнула дипломат.

По словам Салли Аксуорси, Казахстан сегодня находится на переломном этапе своего энергетического развития. Страна, обладающая значительными природными ресурсами и потенциалом в сфере ветровой, солнечной и водородной энергетики, имеет все возможности, чтобы стать региональным лидером справедливого энергетического перехода в Центральной Азии. Поэтому запуск национальной платформы Just Energy Transition Partnership Hub (JETP Hub) стал важной вехой на этом пути. Она позволит объединить национальные амбиции с международной экспертизой и привлечь необходимое финансирование для реализации масштабных проектов в сфере чистой энергетики.

"Хорошо структурированная национальная платформа, поддержанная глобальными партнёрами и частным сектором, станет ключевым инструментом для перехода Казахстана к чистой энергетике. Она позволит ускорить процессы декарбонизации, модернизировать инфраструктуру и выстроить устойчивые цепочки поставок стратегически важных ресурсов", — отметила посол.

Салли Аксуорси также поделилась опытом Великобритании, которая за последние десятилетия прошла сложный путь энергетической трансформации. Принятие в 2008 году Закона о борьбе с изменением климата (Climate Change Act) и создание независимого Комитета по изменению климата стали основой для устойчивого перехода страны к низкоуглеродной экономике.

В 2019 году Великобритания закрепила обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году, а с прошлого года уголь полностью исключён из национальной генерации. Уже более половины всей электроэнергии вырабатывается за счёт возобновляемых источников, и к 2035 году страна планирует полностью перейти на 100% безуглеродную электроэнергию.

Посол подчеркнула, что британский опыт может быть полезен Казахстану как с точки зрения технологических решений, так и с точки зрения социальной справедливости перехода. Особое внимание в Великобритании уделяется защите сообществ и созданию новых рабочих мест в регионах, где традиционные отрасли уходят в прошлое.

"Ни одна страна не может справиться с этой задачей в одиночку. Энергетический переход требует партнёрства между государственным и частным секторами, между национальными и местными органами власти, а также активного международного сотрудничества. Мы готовы поддержать Казахстан в его лидерстве на пути к более чистому, устойчивому и справедливому энергетическому будущему", — сказала Салли Аксуорси.

Круглый стол объединил представителей правительств, международных организаций, финансовых институтов, гражданского общества и бизнеса. Его цель — выработать практические стратегии справедливого энергетического перехода, привлечь инвестиции и обменяться опытом в области модернизации энергетических систем и развития возобновляемой энергетики.