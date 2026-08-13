В Каркаралинском государственном национальном природном парке заработала первая автоматическая система контроля транспорта. Ее установили на контрольно-пропускном пункте по маршруту к озеру Шайтанколь в направлении базы отдыха «Берлога».

Теперь туристам больше не нужно оформлять документы или ждать своей очереди на КПП. Достаточно оплатить въезд заранее либо непосредственно перед въездом, после чего камера распознает государственный номер автомобиля, проверит наличие оплаты и автоматически откроет шлагбаум.

Как работает новая система

Если оплата производится на месте, туристу необходимо отсканировать QR-код через Kaspi или Halyk, указать государственный номер автомобиля и подтвердить платеж. После этого система автоматически пропустит транспорт.

Тем, кто предпочитает оплатить заранее, сделать это можно в приложении Kaspi в разделе «Транспорт», выбрав услугу «Национальные парки и заповедники» и указав Каркаралинский национальный парк. При подъезде к КПП камера считает номер автомобиля, и при наличии оплаты шлагбаум откроется без остановки.

По словам руководителя Каркаралинского государственного национального парка Руслана Тулепбаева, стоимость въезда для легкового автомобиля составляет 0,5 МРП – 2 162 тенге в сутки. Плата взимается за транспортное средство, независимо от количества пассажиров.

«Мы планируем поэтапно внедрить эту систему на всех шести туристических маршрутах. Это делается в первую очередь для удобства туристов: заранее оплатил, приехал – и тебя сразу пропускают. Никаких задержек и лишних проблем», – отметил Руслан Тулепбаев.

Систему расширят на другие маршруты

Пока автоматическая система действует только на одном из шести туристических маршрутов парка. В дальнейшем аналогичное оборудование планируют установить на дорогах к дому отдыха «Шахтёр» и зоне отдыха «Каскад», а затем – на всех туристических маршрутах Каркаралинского национального парка.

Подобные системы автоматического въезда уже используются в Чарынском, Баянаульском, Кольсайских озерах, а также в национальных парках Бурабай и Кокшетау.