Мажилис ратифицировал два соглашения между правительствами Казахстана и Армении. Документы касаются сотрудничества в сфере миграции и порядка въезда и пребывания граждан двух стран. О важности соглашения корреспонденту BAQ.KZ рассказал депутат Дмитрий Колода.

Мажилисмен отметил, что прежние правила действовали ещё с 1994 года и давно устарели. Новые соглашения упростят передвижение граждан и заменят визовые процедуры современными форматами учета.

"Какие новшества вносятся? Допустим, сегодня пребывание граждан Республики Казахстан и Республики Армения на одной из территорий допускается только по национальным паспортам, международным паспортам. Вносится новшество, что теперь граждане Республики Казахстан могут по удостоверению личности находиться на территории Республики Армения. Это наш внутренний документ. Также внутренним документом в Армении является идентификационная карта гражданина Армении. По этому документу также граждане Армении могут находиться на территории нашей Республики", – пояснил депутат.

Нахождение граждан сторон на территории республик допускается в течение 90 дней, суммарно на протяжении полугода.

Но вводится порядок, что по истечении 30 дней гражданин одной из сторон должен становиться на временный учет. Это позволит контролировать миграционные процессы.

Также Колода отметил, что визы на учебу, лечение или работу отменяются. Вместо этого будет выдаваться разрешение на временное пребывание.

"Раньше по пребыванию граждан на территории одной из сторон в течение 90 дней, по окончанию этого срока ему необходимо было получить визу на учебу, лечение или работу. Сейчас это требование отменяется. Сейчас по истечению вот этих 90 дней гражданин обращается в ЦОН и получает такую услугу, как РВП – разрешение на временное пребывание. Она выдается бесплатно. Ранее эта виза была платной. Вот что самое основное", – сказал депутат.

Ещё одно новшество – РВП оформляется в ускоренном порядке – всего за один рабочий день, тогда как раньше рассмотрение занимало до 30 дней.