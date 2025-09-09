Въезд в аэропорт Алматы ограничат
Аэропорт Алматы просит пассажиров заранее планировать маршрут.
С 10 сентября 2025 года на территории Международного аэропорта Алматы начнутся ремонтные работы по замене пожарного водопровода, передает BAQ.KZ.
В связи с этим временно будет ограничен въезд и выезд на участке перед гостиницей "Аксункар", сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Работы пройдут в два этапа:
-
С 10 по 13 сентября будет закрыт один из въездов и выездов, второй останется доступен для проезда.
-
С 14 по 18 сентября ограничат один из въездов, но выезд и второй въезд продолжат работать.
Администрация аэропорта просит пассажиров и сопровождающих учитывать временные изменения при планировании маршрута и прибывать заранее, особенно в часы пик.
"Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", — сообщили в аэропорту.
