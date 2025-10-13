С 12 октября страны Европейского союза начали внедрение новой электронной системы пограничного контроля — Системы въезда/выезда (EES), передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Она предусматривает обязательную регистрацию данных всех граждан третьих стран, пересекающих внешние границы ЕС.

Путешественники будут проходить сканирование паспорта, снятие отпечатков пальцев и фотографирование. Внедрение системы займёт около шести месяцев и охватит все государства-члены ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также страны Шенгенской зоны — Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. По словам еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, новая система станет "цифровой основой общеевропейской политики в сфере миграции и убежища". Она направлена на борьбу с нарушениями визового режима, нелегальной миграцией и мошенничеством с личными данными.

Бруннер отметил, что шестимесячный переходный период позволит "государствам-членам, путешественникам и бизнесу плавно адаптироваться к новым процедурам". После полного запуска 10 апреля 2026 года традиционные штампы в паспортах будут полностью заменены электронными записями.