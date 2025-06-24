Въезд в Россию через приложение: что нужно знать казахстанцам о новом порядке
Россия запускает эксперимент с онлайн-регистрацией для въезжающих без визы.
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Россия меняет подход к приему иностранных граждан: с 30 июня 2025 года стартует эксперимент по внедрению цифровой регистрации въезжающих, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в посольстве РФ в Казахстане, нововведение касается иностранцев, въезжающих в Россию без визы, в том числе граждан Казахстана. С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года будет проводиться эксперимент по предварительной регистрации через мобильное приложение ruID.
Что нужно знать:
- Регистрироваться через ruID не обязательно, но рекомендуется.
- Отказ от регистрации не повлияет на прохождение пограничного контроля.
- Заявление можно подать не раньше, чем за 90 дней и не позже, чем за 72 часа до поездки.
- В экстренных случаях (например, смерть или болезнь родственника) подать заявку можно за 4 часа, при наличии подтверждающих документов.
Приложение ruID будет доступно для скачивания с 24 июня в App Store и Google Play.
При подаче заявления потребуется указать:
- цель и даты поездки,
- регион(ы) посещения в РФ,
- страну выезда,
- данные детей (заявление подают оба родителя).
Дополнительно через приложение можно:
- пройти предварительную биометрию (фото, голос, скан паспорта),
- получить доступ к российским госуслугам онлайн,
- оформить SIM-карту, оплачивать штрафы и госпошлины.
После прибытия в Россию необходимо в течение 10 дней пройти финальную регистрацию биометрических данных — для этого потребуется визит в отделение банка и МФЦ.
Визовый порядок и возможность въезда по единой электронной визе остаются без изменений.
Ранее в МИД РК сообщили, что ситуация на границе с Россией остаётся стабильной.
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