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Въезд в Россию через приложение: что нужно знать казахстанцам о новом порядке

Россия запускает эксперимент с онлайн-регистрацией для въезжающих без визы.

Сегодня, 20:35
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 20:35
Сегодня, 20:35
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Фото: Unsplash

Россия меняет подход к приему иностранных граждан: с 30 июня 2025 года стартует эксперимент по внедрению цифровой регистрации въезжающих, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в посольстве РФ в Казахстане, нововведение касается иностранцев, въезжающих в Россию без визы, в том числе граждан Казахстана. С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года будет проводиться эксперимент по предварительной регистрации через мобильное приложение ruID.

Что нужно знать:

  • Регистрироваться через ruID не обязательно, но рекомендуется.
  • Отказ от регистрации не повлияет на прохождение пограничного контроля.
  • Заявление можно подать не раньше, чем за 90 дней и не позже, чем за 72 часа до поездки.
  • В экстренных случаях (например, смерть или болезнь родственника) подать заявку можно за 4 часа, при наличии подтверждающих документов.

Приложение ruID будет доступно для скачивания с 24 июня в App Store и Google Play.

При подаче заявления потребуется указать:

  • цель и даты поездки,
  • регион(ы) посещения в РФ,
  • страну выезда,
  • данные детей (заявление подают оба родителя).

Дополнительно через приложение можно:

  • пройти предварительную биометрию (фото, голос, скан паспорта),
  • получить доступ к российским госуслугам онлайн,
  • оформить SIM-карту, оплачивать штрафы и госпошлины.

После прибытия в Россию необходимо в течение 10 дней пройти финальную регистрацию биометрических данных — для этого потребуется визит в отделение банка и МФЦ.

Визовый порядок и возможность въезда по единой электронной визе остаются без изменений.

Ранее в МИД РК сообщили, что ситуация на границе с Россией остаётся стабильной.

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