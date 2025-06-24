Россия меняет подход к приему иностранных граждан: с 30 июня 2025 года стартует эксперимент по внедрению цифровой регистрации въезжающих, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в посольстве РФ в Казахстане, нововведение касается иностранцев, въезжающих в Россию без визы, в том числе граждан Казахстана. С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года будет проводиться эксперимент по предварительной регистрации через мобильное приложение ruID.

Что нужно знать:

Регистрироваться через ruID не обязательно, но рекомендуется.

Отказ от регистрации не повлияет на прохождение пограничного контроля.

Заявление можно подать не раньше, чем за 90 дней и не позже, чем за 72 часа до поездки.

В экстренных случаях (например, смерть или болезнь родственника) подать заявку можно за 4 часа, при наличии подтверждающих документов.

Приложение ruID будет доступно для скачивания с 24 июня в App Store и Google Play.

При подаче заявления потребуется указать:

цель и даты поездки,

регион(ы) посещения в РФ,

страну выезда,

данные детей (заявление подают оба родителя).

Дополнительно через приложение можно:

пройти предварительную биометрию (фото, голос, скан паспорта),

получить доступ к российским госуслугам онлайн,

оформить SIM-карту, оплачивать штрафы и госпошлины.

После прибытия в Россию необходимо в течение 10 дней пройти финальную регистрацию биометрических данных — для этого потребуется визит в отделение банка и МФЦ.

Визовый порядок и возможность въезда по единой электронной визе остаются без изменений.

Ранее в МИД РК сообщили, что ситуация на границе с Россией остаётся стабильной.