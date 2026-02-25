  • Главная
  • Новости
  • ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь знакомого в Алматы

ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь знакомого в Алматы

Сегодня 2026, 14:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
stock.adobe.com Сегодня 2026, 14:05
Сегодня 2026, 14:05
64
Фото: stock.adobe.com

Полицейскими в Алматы возбуждено уголовное дело по факту насилия над 13-летней девочкой, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый – знакомый отца ребенка, взят под стражу, расследование продолжается.

«По информации, которая поступила в полицию, 13-летнюю девочку насильственно обидел знакомый ее отца. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и помещен под стражу. Кроме того, проводятся необходимые следственные действия и экспертизы», — сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах.

Самое читаемое

Наверх