«По информации, которая поступила в полицию, 13-летнюю девочку насильственно обидел знакомый ее отца. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и помещен под стражу. Кроме того, проводятся необходимые следственные действия и экспертизы», — сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах.