По информации ведомства со ссылкой на данные РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний», на 31 декабря 2025 года в Казахстане проживают 37 038 человек с ВИЧ. Подробная статистика в материале BAQ.kz.

Отвечая на официальный запрос редакции, в министерстве отметили, что от общего числа заболевших, 296 составляют дети в возрасте до 15 лет, остальные 36 742 - люди старше 15 лет. Гендерная структура показывает заметное преобладание мужчин: 22 728 мужчин против 14 310 женщин.

География заболевания

Распределение случаев по регионам показывает, что наибольшее число людей, живущих с ВИЧ, сосредоточено в крупных индустриальных регионах и мегаполисах.

Лидером по количеству зарегистрированных случаев остаётся Алматы - 5 786 человек. Далее следуют Карагандинская область - 4 786, Восточно-Казахстанская область - 3 497 и Астана - 3 087.

Значительное число случаев также зарегистрировано в Алматинской области - 2 997, Костанайской - 2 614 и Павлодарской - 2 606.

В Шымкенте проживают 2 147 человек с ВИЧ.

В группе регионов со средними показателями находятся Северо-Казахстанская область - 1 573 случая, Акмолинская - 1 244, Жамбылская - 1 214 и Туркестанская - 1 139.

В Жетысуской и Западно-Казахстанской областях зарегистрировано по 924 случая. В Актюбинской области - 587, Мангистауской - 558, области Абай - 537, Атырауской - 506.

Наименьшие показатели зафиксированы в Кызылординской области - 310 случаев и области Улытау - 157.

Динамика новых случаев

По данным Министерства здравоохранения, в последние годы отмечается постепенное снижение числа новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции.

- В 2023 году в стране было зарегистрировано 3 857 новых случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 19,3 на 100 тысяч населения.

- В 2024 году количество новых случаев снизилось до 3 805, а показатель заболеваемости составил 18,8 на 100 тысяч населения.

- В 2025 году тенденция продолжилась: зарегистрировано 3 426 новых случаев, а уровень заболеваемости снизился до 16,9 на 100 тысяч населения.

Тестирование и профилактика

По данным Минздрава, в 2025 году тестирование на ВИЧ в Казахстане прошли 4 947 736 человек.

Медицинская помощь людям, живущим с ВИЧ, предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Кроме того, предусмотрена социальная поддержка - психосоциальное консультирование, сопровождение пациентов и программы по снижению стигмы.

На национальном и региональном уровнях реализуются профилактические программы. Среди них профилактика передачи ВИЧ от матери к ребёнку, программы для ключевых групп населения, работа мобильных и стационарных пунктов доверия, а также информационно-разъяснительная работа среди молодежи и населения.