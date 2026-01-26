В TikTok и других социальных сетях активно обсуждают видео, опубликованное жительницей Семея, которая заявила о случае сталкинга со стороны неизвестной женщины, сообщает BAQ.kz.

По словам автора, инцидент произошел поздно ночью — около 03:30 — когда она возвращалась с работы домой. У подъезда девушка заметила, что за ней следует незнакомка. Попытка пропустить ее вперед ни к чему не привела — женщина отказалась идти первой и продолжила держаться рядом.

Как утверждает пострадавшая, поведение преследовательницы было агрессивным и сопровождалось нецензурными высказываниями. После того как девушка включила камеру телефона, в ее адрес прозвучала угроза:

"Имя скажи. Ты хочешь слепой быть?"

На записи также видно, что после начала съемки поведение женщины резко изменилось — она сделала вид, что ничего не происходит.

В итоге девушке удалось безопасно попасть в подъезд после того, как на помощь пришел ее дядя.

Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало широкий общественный отклик. Пользователи в комментариях делятся личным опытом и публикуют другие записи, на которых, предположительно, запечатлена та же женщина. На видео от 23 января видно, как она следует за разными девушками вплоть до дверей их квартир.

В комментариях казахстанки признаются, что подобные случаи вызывают чувство тревоги и небезопасности, а также опасения, что женщина может представлять реальную угрозу.

Пользователей призывают соблюдать осторожность в вечернее и ночное время, по возможности избегать малолюдных мест, сообщать близким о своем маршруте и обращаться в экстренные службы при возникновении опасных ситуаций.