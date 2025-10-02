Видео об Алматы от "Реал Мадрида" набрало миллионы просмотров
В ролике показали красоты южной столицы.
Сегодня, 08:13
169Фото: Vecher.kz
После визита мадридского клуба в Казахстан на официальной странице "Реала" в Instagram появились два ролика об Алматы, передает BAQ.KZ. Видео с панорамами южной столицы, кадрами Вознесенского собора, парка имени Панфилова, "Кок-Тобе" и звуками домбры за несколько дней собрали более 20 миллионов просмотров и свыше 100 тысяч комментариев.
Пользователи из Казахстана признались, что не ожидали увидеть родной город на странице легендарного клуба:
— "Не думал, что увижу Алматы у „Реала“!"
— "Теперь миллионы иностранцев знают о нас".
Таким образом, внимание мировой аудитории оказалось приковано не только к футболистам, но и к красоте Алматы, что заметно усилило интерес к его туристическим и культурным достопримечательностям.
