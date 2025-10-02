После визита мадридского клуба в Казахстан на официальной странице "Реала" в Instagram появились два ролика об Алматы, передает BAQ.KZ. Видео с панорамами южной столицы, кадрами Вознесенского собора, парка имени Панфилова, "Кок-Тобе" и звуками домбры за несколько дней собрали более 20 миллионов просмотров и свыше 100 тысяч комментариев.

Пользователи из Казахстана признались, что не ожидали увидеть родной город на странице легендарного клуба:

— "Не думал, что увижу Алматы у „Реала“!"

— "Теперь миллионы иностранцев знают о нас".

Таким образом, внимание мировой аудитории оказалось приковано не только к футболистам, но и к красоте Алматы, что заметно усилило интерес к его туристическим и культурным достопримечательностям.