Видео ради тренда обернулось штрафом: В Астане наказали двух девушек

В Астане двух девушек привлекли к административной ответственности за загрязнение общественных мест после съемки видео для социальных сетей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции, участницы повторяли популярный тренд, связанный с разбрызгиванием шампанского для создания эффектных роликов.

Один из инцидентов произошёл у монумента Байтерек, где девушка открыла бутылку и разлила её содержимое, загрязнив территорию. Во втором случае аналогичные действия были совершены на скамейке в общественном месте.

По данным полиции, нарушительниц привлекли к ответственности за загрязнение мест общего пользования, а материалы направлены в суд.

В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение нарушает нормы законодательства и демонстрирует неуважение к окружающим и работе коммунальных служб.