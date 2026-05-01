Видео ради тренда обернулось штрафом: В Астане наказали двух девушек
Девушка открыла бутылку и разлила её содержимое у монумента Байтерек.
Вчера 2026, 23:11
Вчера 2026, 23:11Вчера 2026, 23:11

В Астане двух девушек привлекли к административной ответственности за загрязнение общественных мест после съемки видео для социальных сетей, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции, участницы повторяли популярный тренд, связанный с разбрызгиванием шампанского для создания эффектных роликов.
Один из инцидентов произошёл у монумента Байтерек, где девушка открыла бутылку и разлила её содержимое, загрязнив территорию. Во втором случае аналогичные действия были совершены на скамейке в общественном месте.
По данным полиции, нарушительниц привлекли к ответственности за загрязнение мест общего пользования, а материалы направлены в суд.
В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение нарушает нормы законодательства и демонстрирует неуважение к окружающим и работе коммунальных служб.
在 Instagram 查看这篇帖子