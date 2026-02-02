В социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Тараза жестоко обращается со своим малолетним сыном. На кадрах видно, как женщина применяет физическую силу к ребёнку и заставляет старшую дочь участвовать в происходящем. По предварительной информации, свои действия она могла совершать на почве конфликта с бывшим супругом, передает BAQ.KZ.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а дети из семьи изъяты и помещены в специализированное учреждение.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что расследование начато по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"По данному факту начато досудебное расследование. Ребёнок незамедлительно осмотрен медицинскими работниками, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в ДП Жамбылской области.

В ведомстве уточнили, что женщина была доставлена в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий.