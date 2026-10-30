Видео с казахстанским спецназом выдали за конфликт иностранных государств

В соцсетях распространяют видео с учений Сил специальных операций Вооружённых сил Казахстана, сопровождая его ложными утверждениями о противостоянии иностранных государств. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.

В ведомстве пояснили, что на кадрах запечатлены учебно-тренировочные сборы казахстанских военнослужащих, которые проходили с июня по август 2026 года на полигоне «Коктал» в области Жетысу. Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки.

Центр по борьбе с дезинформацией призвал пользователей проверять источники и контекст публикаций, прежде чем распространять их в социальных сетях.