Видео с казахстанским спецназом выдали за конфликт иностранных государств
30 Октября 2026, 04:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Октября 2026, 04:1530 Октября 2026, 04:15
106Фото: @JAQortcomkz
В соцсетях распространяют видео с учений Сил специальных операций Вооружённых сил Казахстана, сопровождая его ложными утверждениями о противостоянии иностранных государств. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
В ведомстве пояснили, что на кадрах запечатлены учебно-тренировочные сборы казахстанских военнослужащих, которые проходили с июня по август 2026 года на полигоне «Коктал» в области Жетысу. Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки.
Центр по борьбе с дезинформацией призвал пользователей проверять источники и контекст публикаций, прежде чем распространять их в социальных сетях.
Самое читаемое
- В Казахстане готовят преподавателей нового поколения в сфере ИИ
- Сборная Казахстана завоевала золото на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
- Токаев назвал отношения с Турцией вечной дружбой и пообещал новые возможности для бизнеса
- Медведи терроризируют Россию: почти 30 человек погибли, турбазы закрываются
- От торговли до мировой повестки: о чём говорили Токаев и Эрдоган