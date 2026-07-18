Видео с наездом поезда на верблюда в Мангистау оказалось архивным

В социальных сетях распространяется видео, на котором поезд сбивает верблюда, выбежавшего на железнодорожные пути в Мангистауской области. Однако в Министерстве транспорта сообщили, что запись не относится к недавним событиям.

По данным ведомства, после проведенной проверки установлено, что видеоролик был снят ориентировочно в 2023–2024 годах и является архивным.

На кадрах видно, как по железнодорожным путям движется поезд. Перед локомотивом оказываются два верблюда. Несмотря на продолжительный звуковой сигнал, одно животное успевает покинуть пути, тогда как второй верблюд продолжает бежать перед составом и попадает под колеса.

В Министерстве транспорта отметили, что выход сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути по-прежнему остается одной из основных причин экстренных торможений поездов.

По информации Департамента полиции на транспорте, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 642 случая экстренного торможения поездов, из которых 440 произошли из-за появления животных на железнодорожных путях.

Ведомство призвало владельцев сельскохозяйственных животных соблюдать правила выпаса и не допускать нахождения скота вблизи железной дороги, поскольку подобные случаи создают угрозу безопасности движения, могут привести к гибели животных, повреждению подвижного состава и задержкам поездов.