В пабликах телеграм распространяется видео, на котором женщина избивает ребенка, передает BAQ.kz.

Автор канала отмечает, что инцидент произошел в области Жетысу. Судя по кадрам, избиение происходит в доме в окружении других детей меньшего возраста. Женщина использует кулаки и ноги, не жалея малыша.

Кто снимал видео - непонятно, была ли оказана помощь ребенку, тоже неизвестно.

Ждем комментарии ДП области.