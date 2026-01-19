  • 19 Января, 01:44

Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть

Сегодня, 00:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео egovpress Сегодня, 00:40
Сегодня, 00:40
195
Фото: скриншот из видео egovpress

В пабликах телеграм распространяется видео, на котором женщина избивает ребенка, передает BAQ.kz.

Автор канала отмечает, что инцидент произошел в области Жетысу. Судя по кадрам, избиение происходит в доме в окружении других детей меньшего возраста. Женщина использует кулаки и ноги, не жалея малыша.

Кто снимал видео - непонятно, была ли оказана помощь ребенку, тоже неизвестно.

Ждем комментарии ДП области.

Самое читаемое

Наверх