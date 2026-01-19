Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть
В пабликах телеграм распространяется видео, на котором женщина избивает ребенка, передает BAQ.kz.
Автор канала отмечает, что инцидент произошел в области Жетысу. Судя по кадрам, избиение происходит в доме в окружении других детей меньшего возраста. Женщина использует кулаки и ноги, не жалея малыша.
Кто снимал видео - непонятно, была ли оказана помощь ребенку, тоже неизвестно.
Ждем комментарии ДП области.
