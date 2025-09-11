В специализированном суде по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска рассмотрено дело против гражданки Т., обвиняемой в рекламировании деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды фонда "N" (ст.150 КоАП РК), передает BAQ.KZ.

По материалам дела, гражданка Т. размещала в групповом чате мессенджера Telegram видео-презентации, рекламирующие деятельность фонда "N". В суде она свою вину не признала, заявив, что с 2023 года является лишь инвестором фонда, зарегистрированного в Люксембурге, и не занималась созданием рекламы, а лишь помогала новым участникам с регистрацией и зачитывала готовые слайды.

Однако суд, изучив доказательства, включая видеозаписи и заключение Агентства по финансовому мониторингу, установил, что фонд "N" ведёт деятельность с признаками финансовой пирамиды, призывая вкладчиков вкладывать деньги в цифровые активы и криптовалюту, а также привлекать новых участников.

В связи с этим действия гражданки Т. были признаны нарушением закона о рекламе, запрещающего продвижение финансовых пирамид. Ей назначен штраф в размере 387 660 тенге и приостановлена возможность выпускать медиа-контент на срок до трёх месяцев.

Апелляционная жалоба на постановление была отклонена, решение вступило в законную силу.