В Казахстане начал работу новый цифровой ресурс, который делает жестовый язык более доступным для детей и взрослых с нарушением слуха. Видеословарь "е-Ымдау" создан для того, чтобы упростить обучение, общение и повседневное взаимодействие людей с особыми образовательными потребностями.

Проект разработан при поддержке научно-методического совета РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" и Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК.

Главная идея ресурса – показать язык жестов в понятном и наглядном формате. В интерактивной базе собраны слова и понятия, каждое из которых сопровождается видеодемонстрацией правильного жеста. Благодаря системе поиска пользователи могут быстро находить нужные слова и сразу видеть их корректное выполнение.

"е-Ымдау" доступен на казахском и русском языках. Видеословарь можно использовать онлайн через официальный сайт центра или скачать в App Store, что делает его удобным как для обучения, так и для ежедневного использования.

Всего платформа охватывает 21 тематический раздел – от базовой лексики до более специализированных понятий.

По словам разработчиков, ресурс создан не только как учебный инструмент, но и как шаг к расширению инклюзивной среды. Он помогает людям с нарушением слуха легче получать информацию, осваивать язык жестов и чувствовать себя более уверенно в обществе.

Запуск "е-Ымдау" открывает дополнительные возможности для развития инклюзивного образования в стране и делает цифровую среду более доступной для всех граждан.