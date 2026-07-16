Результаты ЕНТ могут аннулировать до 31 октября
Проверка записей продолжается и после завершения тестирования, а выявленные нарушения могут стать основанием для отмены результатов
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Все видеозаписи Единого национального тестирования будут проверяться до 31 октября текущего года. Если после просмотра будут выявлены нарушения правил тестирования, результаты участников могут быть аннулированы. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила заместитель директора РГП на ПХВ «Национальный центр тестирования» Наужан Дидарбекова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, постпроверку проходят записи всех этапов ЕНТ – январского, мартовского и основного.
«Все видеозаписи Единого национального тестирования, независимо от периода его проведения – январского, мартовского или основного, – просматриваются до 31 октября текущего года», – сообщила Наужан Дидарбекова.
По итогам проверки видеозаписей основного ЕНТ-2026 уже выявлено семь случаев нарушения правил тестирования. Результаты этих участников были аннулированы.
«По результатам видеопросмотра основного ЕНТ зафиксировано семь случаев нарушений. Соответственно, результаты этих участников были аннулированы, и они не смогут участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов по данной попытке», – отметила она.
При этом, если абитуриент сдавал ЕНТ несколько раз и по другой попытке набрал проходной балл, он сможет участвовать в конкурсе на образовательный грант именно с этим результатом.
Также в Национальном центре тестирования сообщили, что по итогам просмотра видеозаписей ЕНТ-2025 были аннулированы результаты пяти участников.
В НЦТ напомнили, что проверка видеозаписей является дополнительным механизмом контроля академической честности и позволяет выявлять нарушения, которые могли остаться незамеченными непосредственно во время тестирования.
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