Видны первые положительные результаты – Токаев о новой налогово-бюджетной политике
На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы внедрения нового Налогового кодекса и его влияния на экономику и благосостояние граждан. Президент подчеркнул, что налоговая политика должна быть сбалансированной и способствовать устойчивому развитию страны, передает BAQ.KZ.
По его словам, новый Налоговый кодекс, вступивший в силу с этого года, уже демонстрирует положительные результаты, повышая прозрачность и дисциплину в экономике. В частности, благодаря запуску нового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков.
"Обеспечение эффективного внедрения нового Налогового кодекса. Новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан. Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков", — заявил Токаев.
Глава государства отметил, что налоговая реформа должна приносить дополнительные доходы в бюджет без необоснованного давления на бизнес. По оценкам Правительства, в результате реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
"Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", — отметил Президент.
По его словам, цифровизация налоговой системы позволит улучшить прозрачность, снизить административные издержки и создать дополнительные стимулы для легальной экономической деятельности.
