VietJet Qazaqstan предупредила о задержках рейсов
Задержки рейсов 4 июля.
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
56Фото: podmoskovye.bezformata.com
Авиакомпания VietJet Qazaqstan (бывшая Qazaq Air) предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов 4 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе перевозчика сообщили, что все изменения в расписании оперативно доводятся до пассажиров через SMS-уведомления и электронную почту, указанную при бронировании билетов.
"Пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с действующими Правилами перевозки", - подчеркнули в авиакомпании.
Компания извинилась за возможные неудобства и призвала пассажиров внимательно следить за актуальной информацией по рейсам.
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