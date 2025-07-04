Авиакомпания VietJet Qazaqstan (бывшая Qazaq Air) предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов 4 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что все изменения в расписании оперативно доводятся до пассажиров через SMS-уведомления и электронную почту, указанную при бронировании билетов.

"Пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с действующими Правилами перевозки", - подчеркнули в авиакомпании.

Компания извинилась за возможные неудобства и призвала пассажиров внимательно следить за актуальной информацией по рейсам.