Прямые авиарейсы запускают между Астаной и Павлодаром

С 1 сентября 2026 года авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Астана – Павлодар – Астана четыре раза в неделю, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Полеты запланированы по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

По вторникам, четвергам и субботам рейс IQ 371 будет вылетать из Астаны в 07:50 и прибывать в Павлодар в 09:15. Обратный рейс IQ 372 отправится из Павлодара в 09:40 и приземлится в столице в 11:00.

По воскресеньям предусмотрено вечернее расписание. Самолет из Астаны будет вылетать в 17:15 и прибывать в Павлодар в 18:40. В обратном направлении рейс отправится в 19:05 с прибытием в Астану в 20:25.

Таким образом, новое направление свяжет Астану и Павлодар четырьмя прямыми рейсами в неделю.