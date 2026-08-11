Прямые авиарейсы запускают между Астаной и Павлодаром
По будним и субботним дням рейсы будут утренними, по воскресеньям — вечерними.
11 Августа 2026, 11:07
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