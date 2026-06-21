Виктор Друзин завоевал серебро суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию

Казахстанский спортсмен Виктор Друзин стал серебряным призером суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит в Торонто (Канада).

Медаль была завоевана в соревнованиях по произвольной программе среди мужчин. По итогам выступления Друзин набрал 248,5525 балла и занял второе место.

Победителем турнира стал Ранджуо Томблин, получивший от судей 255,9600 балла. Третье место занял представитель Италии Филиппо Пелати с результатом 246,2639 балла.

Для Виктора Друзина эта награда стала второй на турнире. Днем ранее казахстанец завоевал бронзовую медаль в технической программе.

Таким образом, в активе спортсмена по итогам выступления в Торонто уже две награды суперфинала Кубка мира.