Виктор Друзин завоевал серебро суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию
Победителем турнира стал Ранджуо Томблин.
Сегодня 2026, 11:12
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Сегодня 2026, 11:12Сегодня 2026, 11:12
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Казахстанский спортсмен Виктор Друзин стал серебряным призером суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит в Торонто (Канада).
Медаль была завоевана в соревнованиях по произвольной программе среди мужчин. По итогам выступления Друзин набрал 248,5525 балла и занял второе место.
Победителем турнира стал Ранджуо Томблин, получивший от судей 255,9600 балла. Третье место занял представитель Италии Филиппо Пелати с результатом 246,2639 балла.
Для Виктора Друзина эта награда стала второй на турнире. Днем ранее казахстанец завоевал бронзовую медаль в технической программе.
Таким образом, в активе спортсмена по итогам выступления в Торонто уже две награды суперфинала Кубка мира.
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