Бывший полузащитник сборной Нигерии и лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. 35-летний футболист официально подписал контракт с футбольным клубом "Кайсар" из Кызылорды, передаёт BAQ.KZ.

О переходе игрока сообщила пресс-служба команды. В новом сезоне Мозес будет выступать под 11-м номером. Соглашение с футболистом оформлено на правах свободного агента.

Клуб уже опубликовал видеоматериалы с первой встречей новичка с болельщиками на домашнем стадионе, где его тепло приветствовали фанаты команды.