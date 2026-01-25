  • 25 Января, 02:22

Виктор Мозес стал игроком футбольного клуба "Кайсар"

Мозес будет выступать под 11-м номером.

37
Фото: ФК "Кайсар"

Бывший полузащитник сборной Нигерии и лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. 35-летний футболист официально подписал контракт с футбольным клубом "Кайсар" из Кызылорды, передаёт BAQ.KZ.

О переходе игрока сообщила пресс-служба команды. В новом сезоне Мозес будет выступать под 11-м номером. Соглашение с футболистом оформлено на правах свободного агента.

Клуб уже опубликовал видеоматериалы с первой встречей новичка с болельщиками на домашнем стадионе, где его тепло приветствовали фанаты команды.

 
 
 
 
 
