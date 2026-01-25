Виктор Мозес стал игроком футбольного клуба "Кайсар"
Мозес будет выступать под 11-м номером.
Сегодня, 02:14
37Фото: ФК "Кайсар"
Бывший полузащитник сборной Нигерии и лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. 35-летний футболист официально подписал контракт с футбольным клубом "Кайсар" из Кызылорды, передаёт BAQ.KZ.
О переходе игрока сообщила пресс-служба команды. В новом сезоне Мозес будет выступать под 11-м номером. Соглашение с футболистом оформлено на правах свободного агента.
Клуб уже опубликовал видеоматериалы с первой встречей новичка с болельщиками на домашнем стадионе, где его тепло приветствовали фанаты команды.
