Турнир эрудитов собрал 1080 участников со всей страны и вошёл в книгу рекордов Казахстана как самая массовая викторина на казахском языке. Борьба за главный приз - миллион тенге - продолжалась несколько часов. Как это было, в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

К 180-летию Абая на его родине, в Семее, собралось 180 команд. "Пошевелить мозгами" приехали участники из десяти регионов: Астаны, Алматы, Шымкента, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской областей. Самое большое количество команд представила Абайская область.

Школы, предприятия, медучреждения, и просто команды любителей отправляли свои заявки до 27 июля. В итоге собралось 1080 человек. Символичное и созвучное с юбилеем количество команд разместилось в концертном зале культурно-спортивного комплекса "Арена". Огромная сцена, на которой накануне выступили заслуженные артисты Казахстана, на один день превратилась в интеллектуальную площадку на знание фактов о жизни и творчестве Абая.

Два года назад Атырау собрал на своей площадке ровно 1000 участников Қазақша QUIZ и установил казахстанский рекорд по количеству собранных в одном месте эрудитов. Тогда на конкурс зарегистрировались 123 команды, состоящие до 10 человек.

Семейская игра по случаю юбилея Абая побила этот показатель и обновила рекорд.

Цель викторины - повышение интереса казахстанцев к знаниям, развитие логического мышления и умение работать в команде.

Организатор - молодёжный ресурсный центр при поддержке акимата г. Семей и области.

На этот раз в команде - строго по шесть человек. Большинство из них выполнили одно из рекомендованных условий - единый стиль одежды. Одни оформили свои образы в национальном дресс-коде. У девушек, кстати, были популярны подвески. Другие вышли на интеллектуальный ринг в футболках с изречениями великого акына. Были и те, кто приехал на соревнование в рабочей форме. Как, например, физики-ядерщики из Национального ядерного центра Курчатова.

Инженеры команды "Акыл мен Атом" из научного городка выступили на казахском квизе впервые. В ходе подготовки основательно проштудировали данные о литературной легенде и ещё раз убедились, что Абай - поэт и философ на все времена.

"Много знаний осталось со школьной скамьи. Пока готовились, читали произведения Абая, почерпнули новые факты о нём, разные даты. И, конечно, остались не только знания, но и впечатления. Снова и снова перечитывая Абая, особенно его "Слова назидания", понимаешь, что он глубоко мыслящий философ. Очередное прочтение одних и тех же строк пробуждает новые мысли. Этот автор не для быстрого и развлекательного чтения, а для осмысленного погружения. Именно Абай познакомил свой народ с мировой классикой на казахском языке", - поделились своими впечатлениями участники команды из Курчатова.

Представитель молодёжного ресурсного центра "Абай жастары" Куаныш Молдакашев рассказал нам, что интеллектуальные игры стала популярными в Семее шесть лет назад. Сейчас они проходят каждый вторник. Чаще всего в городских кафе. С тех пор лига набрала мощь и 10 постоянных команд, которые регулярно выезжают на республиканские турниры. Например, на днях пройдёт республиканский чемпионат в Астане. Параллельно с подготовкой к викторине об Абае ребята не забывают пополнять свой запас эрудиции на самые разные темы.

"Быть умным и находчивым - весьма престижно и приятно! Плюс квизы - это возможность проверить свои знания, посоревноваться, почувствовать вкус настоящего интеллектуального драйва. Здесь оттачиваются навыки работы в команде. Люди лучше узнают друг друга, находят друзей. На таких встречах участники заряжаются позитивом и ныряют в атмосферу настоящего соревнования, наполненного азартом и эмоциями. Помимо культурной и образовательной цели, этот квиз призван популяризировать творчество Абая Кунанбаева. Все мы знаем, что он всегда призывал молодёжь стремиться к знаниям. Я думаю, он был бы рад увидеть, в каком формате чествуют его юбилей, а именно - вспоминая о нём и повышая уровень знаний", - поделился Куаныш Молдакашев.

Организаторы подготовили семь раундов. В их числе музыкальный, логический, литературный и другие задания. Общий призовой фонд составил 4,7 млн тенге.

У каждой команды - бланки для ответов. Телефоны стопкой сложены в центре стола, на самом видном месте. Пользоваться гаджетами запрещено! Наказание - дисквалификация. За порядком и соблюдением правил игры следят волонтёры. Их зоркие глаза охватывают сразу десятки команд.

Вопросы об Абае были связаны с самыми разными сферами его жизни: творчестве, государственной службе, родных. Где установлены памятники в его честь? В каком возрасте написал то или иное стихотворение? В каких регионах есть топонимы имени Абая? Эти и многие другие вопросы увлекли участников в мир великого поэта.

Одни читали его произведения, другие штудировали мемуары, а кто-то пересматривал документальные фильмы, которых в последнее время снято немало.

Команда "Chicago bulls" из Тараза объединила свои усилия. Среди участников - сотрудники архива, университета, молодёжного центра, студент, юрист и электрик.

Недавно они побывали в Талдыкоргане и Сатпаеве. В прошлые годы посетили турниры в Туркестане и Шымкенте. Регулярно занимают призовые места. Говорят, что рады были проехать полторы тысячи километров, чтобы стать частью нового казахстанского рекорда.

"Как правило, вопросы викторины сложные. Но ответы лежат на поверхности. Поэтому важны логика и критическое мышление. Нужны качественная командная работа, слышать друг друга и выстраивать логическую цепочку. Миссия квизов - чтобы молодёжь увлекалась самообразованием, выбирала интеллектуальное направление, была культурная и образованная, интересовалась предками и наследием. Наша страна идёт в этом направлении. Мы участвуем в квизах пятый год. Объездили много городов. Но в таком масштабном мероприятии участвуем впервые", - рассказали гости из Тараза.

Абай QUIZ прошёл на одном коллективном дыхании! Новый показатель в 1080 участников зарегистрирован как национальный рекорд на республиканском уровне и внесён в книгу рекордов Казахстана КИнЭС.

Первое место в битве эрудитов завоевала команда "Brain storm" из Астаны, второе - "Алматымикс" из Алматы, и третье - команда "Тұрақты тіркестер" из Семея. Победителям вручили сертификат на 1 миллион тенге.