Примирение сторон не значит избежать ответственности — МВД об Александре Пак

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов прокомментировал вопрос о возможности примирения сторон по делу о резонансном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, может ли обвиняемый избежать ответственности, если потерпевшие заявили о примирении и отсутствии претензий.

Санжар Адилов подчеркнул, что МВД не вправе давать оценки конкретному делу, поскольку оно уже находится на рассмотрении суда.

"Задача Министерства внутренних дел заключалась в том, чтобы качественно и в кратчайшие сроки расследовать преступление. Со своей задачей мы справились. В настоящее время уголовное дело находится в суде. Поэтому делать какие-либо прогнозы абсолютно недопустимо. Это прямо запрещено законом", – заявил замминистра.

При этом он разъяснил общие нормы законодательства, касающиеся примирения сторон.

"Примирение сторон по тяжкой категории уголовных дел невозможно. Наличие встречного заявления, заглаживание причинённого материального, морального вреда и ущерба является смягчающим основанием", – сказал Адилов.

Таким образом, наличие примирения между потерпевшими и обвиняемым не является основанием для прекращения уголовного дела, если речь идет о тяжком преступлении. Вместе с тем возмещение ущерба и заглаживание вреда могут быть учтены судом при назначении наказания.

Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвало смертельное ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, где в результате аварии погибли три человека. В настоящее время дело рассматривается судом.