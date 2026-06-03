Примирение сторон не значит избежать ответственности — МВД об Александре Пак
Замминистра МВД пояснил, что возмещение материального и морального вреда может учитываться судом как смягчающее обстоятельство, но не прекращает уголовное преследование.
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Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов прокомментировал вопрос о возможности примирения сторон по делу о резонансном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент BAQ.KZ.
Во время брифинга журналисты поинтересовались, может ли обвиняемый избежать ответственности, если потерпевшие заявили о примирении и отсутствии претензий.
Санжар Адилов подчеркнул, что МВД не вправе давать оценки конкретному делу, поскольку оно уже находится на рассмотрении суда.
"Задача Министерства внутренних дел заключалась в том, чтобы качественно и в кратчайшие сроки расследовать преступление. Со своей задачей мы справились. В настоящее время уголовное дело находится в суде. Поэтому делать какие-либо прогнозы абсолютно недопустимо. Это прямо запрещено законом", – заявил замминистра.
При этом он разъяснил общие нормы законодательства, касающиеся примирения сторон.
"Примирение сторон по тяжкой категории уголовных дел невозможно. Наличие встречного заявления, заглаживание причинённого материального, морального вреда и ущерба является смягчающим основанием", – сказал Адилов.
Таким образом, наличие примирения между потерпевшими и обвиняемым не является основанием для прекращения уголовного дела, если речь идет о тяжком преступлении. Вместе с тем возмещение ущерба и заглаживание вреда могут быть учтены судом при назначении наказания.
Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвало смертельное ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, где в результате аварии погибли три человека. В настоящее время дело рассматривается судом.
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