На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал выявленные нарушения в ФСМС и заявил о персональной ответственности виновных, передает BAQ.KZ.

"Главой государства поддержано решение Правительства по передаче фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов. Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медицинского страхования до 1 июля текущего года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств", - сказал Бектенов.

Бектенов подчеркнул, что все поручения Главы государства встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны. По его словам, их реализация зависит от чёткой и слаженной работы всех структур, а каждый руководитель несёт персональную ответственность. Он также отметил, что контроль за исполнением поручений Президента оставляет за собой.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Минфину. Проведенный Министерством финансов IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений.