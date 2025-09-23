На брифинге на площадке Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил на вопрос журналиста о том, почему при заявленной цене 3 500 тенге за килограмм казахстанцы видят говядину на прилавках по 5 тысяч и дороже, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, на рост стоимости повлияли внешние факторы – изменение мировой конъюнктуры, спроса и объемов производства.

"По прогнозам ФАО, до 2030 года ежегодно ожидается рост потребления говядины на 6%. То есть это будет в мире, потребление будет расти", – отметил он.

Шаккалиев уточнил, что цены зависят от качества и вида мяса: стейки или маринованная продукция стоят дороже.

"Мы не занимаемся поиском виноватых, но непродуктивные посредники будут наказаны. Если они действительно необоснованно завышали цены, будут наказаны в рамках административной процедуры, привлечены к ответственности", – подчеркнул министр.

Он добавил, что правительство делает ставку на комплекс мер по стабилизации рынка: ярмарки, товарные интервенции и расширение предложений.