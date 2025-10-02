Виртуальный член совета появился в "Самрук-Қазына"
ИИ внедрили в "Самрук-Қазына".
Выступая на форуме Digital Bridge 2025, Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске первого в Центральной Азии проекта с виртуальным членом совета директоров, передает BAQ.KZ.
По его словам, в фонде "Самрук-Қазына" начал работу цифровой директор на базе казахстанской языковой модели Alem LLM и национального суперкомпьютера.
"Это первый проект в Центральной Азии, реализованный с применением отечественных технологий искусственного интеллекта. Он демонстрирует, что Казахстан способен создавать и внедрять решения мирового уровня", — отметил Глава государства.
Глава государства подчеркнул, что внедрение подобных систем имеет не только символическое, но и практическое значение - они оптимизируют внутренние процессы и повышают эффективность корпоративного управления.
