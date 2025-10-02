Выступая на форуме Digital Bridge 2025, Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске первого в Центральной Азии проекта с виртуальным членом совета директоров, передает BAQ.KZ.

По его словам, в фонде "Самрук-Қазына" начал работу цифровой директор на базе казахстанской языковой модели Alem LLM и национального суперкомпьютера.

"Это первый проект в Центральной Азии, реализованный с применением отечественных технологий искусственного интеллекта. Он демонстрирует, что Казахстан способен создавать и внедрять решения мирового уровня", — отметил Глава государства.

Глава государства подчеркнул, что внедрение подобных систем имеет не только символическое, но и практическое значение - они оптимизируют внутренние процессы и повышают эффективность корпоративного управления.