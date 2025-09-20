Албанский министр, созданный на основе искусственного интеллекта, впервые обратился к депутатам парламента страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Insider. Виртуальная "Диэлла", назначенная ранее на пост ответственного за государственные закупки, подчеркнула: её миссия — "не заменять людей, а помогать им".

Выступление вызвало неоднозначную реакцию. Часть парламентариев, выступающих против назначения ИИ на правительственные должности, начала стучать по столам, а некоторые депутаты покинули зал заседаний.



В сентябре премьер-министр Албании Эди Рама объявил о назначении "Диэллы" первым в мире ИИ-министром. Её имя в переводе с албанского означает "солнечный свет". По словам Рамы, передача контроля за госзакупками искусственному интеллекту должна сделать систему тендеров "на 100% прозрачной и свободной от коррупции".