Вице-министр по ЧС проверил уровень промышленной безопасности на шахте в Караганде
Представители министерства оценили условия труда и уровень промышленной безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ерболат Садырбаев с рабочим визитом посетил шахту имени Костенко ТОО "Karaganda Komir". В поездке также принял участие заместитель председателя Комитета промышленной безопасности Кенгирбай Есенеев, передаёт BAQ.KZ.
В ходе посещения объекта вице-министр ознакомился с действующими системами безопасности, включая систему позиционирования и поиска персонала в подземных выработках, радиосвязь с подземными объектами, а также систему аэрогазового контроля. Кроме того, были осмотрены кабинет медицинского обследования АСМО и музей шахты.
В рамках рабочей поездки представители министерства спустились в лаву 47К1-з на горизонте +110, где оценили условия труда и уровень промышленной безопасности. Также было проведено совещание с руководством предприятия и специалистами, на котором обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности на производстве.
По итогам визита были даны рекомендации по улучшению состояния промышленной безопасности и повышению уровня защиты работников шахты.
Самое читаемое
- В Мангистау полицейские не могут оплатить аренду за жилье
- 10 из 12 дачных массивов вокруг Талдыкоргана обеспечили инфраструктурой
- Победа в Дубае: студентка из Караганды рассказала о золоте Азиатских Пара игр
- Цех по производству сгущённого молока мощностью 12 тыс. тонн в год запустили в СКО
- Украина впервые атаковала танкер "теневого флота" России в Средиземном море