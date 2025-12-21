Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ерболат Садырбаев с рабочим визитом посетил шахту имени Костенко ТОО "Karaganda Komir". В поездке также принял участие заместитель председателя Комитета промышленной безопасности Кенгирбай Есенеев, передаёт BAQ.KZ.

В ходе посещения объекта вице-министр ознакомился с действующими системами безопасности, включая систему позиционирования и поиска персонала в подземных выработках, радиосвязь с подземными объектами, а также систему аэрогазового контроля. Кроме того, были осмотрены кабинет медицинского обследования АСМО и музей шахты.

В рамках рабочей поездки представители министерства спустились в лаву 47К1-з на горизонте +110, где оценили условия труда и уровень промышленной безопасности. Также было проведено совещание с руководством предприятия и специалистами, на котором обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности на производстве.

По итогам визита были даны рекомендации по улучшению состояния промышленной безопасности и повышению уровня защиты работников шахты.

