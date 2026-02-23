Вице-премьер РК поручил реализовать запасы овощей из стабфондов до конца марта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина в Правительстве страны рассмотрели ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары в регионах, передает BAQ.KZ.
Средний индекс роста цен с начала февраля составил 0,5%, что в два раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1%).
В рамках исполнения поручения Главы государства по стабилизации инфляции на еженедельных совещаниях решено точечно рассматривать ситуацию в регионах с наибольшим ростом цен. С начала года к таким регионам относятся Мангыстауская область (рост 2% по СЗПТ) и Туркестанская область (1,4%).
В Мангистауской области наибольший рост цен зафиксирован на помидоры, говядину на кости, кефир, сливочное масло, картофель и ряд других продуктов.
Отмечено, что в области действуют крупные предприятия по производству кисломолочной продукции, переработке мяса, производству муки и хлеба, однако отсутствуют собственные производители овощей. Основные факторы роста цен – сложная логистика, недостаточный объем собственного производства продуктов питания и высокая зависимость от импортных поставок. Также недостаточно активными темпами ведется разбронирование запасов овощей.
Вице-премьер поручил провести детальный анализ причин роста цен у ключевых производителей региона и совместно с Комитетом торговли и КТЖ выработать меры по стабилизации.
В Туркестанской области средний индекс роста цен ниже, чем в Мангыстауской. В регионе работают крупные производители куриных яиц, молочной продукции, овощей и мяса.
В ходе совещания отмечена потребность производителей курятины и яиц в удешевленной муке для кормов, что позволит снизить себестоимость продукции и стабилизировать цены.
Вице-премьер поручил Продкорпорации обеспечить регион зерном по сниженной цене в необходимом объеме.
– Еженедельно мы будем точечно рассматривать регионы, где фиксируется рост цен. Комитет торговли должен в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию – от каналов поставок до реализации каждого вида социального продукта – чтобы определить этап возникновения удорожания и необходимые меры на центральном уровне. Регионы обязаны оперативно выявлять причины роста цен и принимать решения, — отметил Серик Жумангарин.
Также по итогам совещания вице-премьер поручил всем регионам до конца марта реализовать все запасы овощей из стабфондов, а Министерству торговли и интеграции – обеспечить поставки ранних овощей уже со второй половины марта.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области