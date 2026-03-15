Вице-премьеры и члены Правительства проголосовали на республиканском референдуме

Сегодня 2026, 11:03
Фото: Ukimet

В республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан участие приняли и проголосовали на своих избирательных участках, передает BAQ.KZ.

Среди проголосовавших первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель Премьер-министра – руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев, заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Также проголосовали на своих участках министры внутренних дел, обороны, иностранных дел, сельского хозяйства, науки и высшего образования, здравоохранения, финансов, торговли и интеграции, водных ресурсов и ирригации, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, туризма и спорта, юстиции, промышленности и строительства, энергетики, транспорта, просвещения, труда и социальной защиты населения. 

