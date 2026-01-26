  • 26 Января, 10:58

Вице-президент не сможет быть депутатом, бизнесменом или членом партии – Минюст

По словам министра, такие ограничения направлены на формирование деполитизированного и профессионального статуса должности.

Фото: Конституционный суд

В проекте конституционных изменений для должности вице-президента Республики Казахстан предусмотрены жёсткие ограничения на совмещение. Об этом заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании Комиссии по конституционной реформе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно предлагаемым нормам, вице-президент не вправе быть депутатом представительного органа, состоять в политических партиях, заниматься предпринимательской деятельностью или занимать иные оплачиваемые должности.

По словам министра, такие ограничения направлены на формирование деполитизированного и профессионального статуса должности, аналогичного требованиям, уже закреплённым в Основном законе для ряда высших государственных постов.

"Ограничения, установленные для вице-президента, имеют схожие черты с конституционными требованиями к другим высшим должностным лицам и формируют профессиональный характер данной должности", – отметил Ерлан Сарсембаев.

Предлагаемые изменения рассматриваются в рамках подготовки комплексной конституционной реформы.

