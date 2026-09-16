Вице-Президент поручил профильным госорганам усилить популяризацию конституционных ценностей

Во внутренней политике Казахстана обозначены три основных приоритета: конституционные ценности, новая общественная этика и ориентация на будущее. Среди конкретных инициатив – создание единой цифровой платформы «Таза Қазақстан», национального стандарта чистоты и рейтинга регионов по этому показателю.

Первое направление связано с конституционными ценностями. В их числе – верховенство Закона и Порядка, общенациональное единство, межэтническое и межконфессиональное согласие, образование и наука, трудолюбие, забота об окружающей среде и ответственный патриотизм.

Профильным государственным органам предстоит продолжить работу по разъяснению положений Конституции и продвижению заложенных в ней ценностей.

Регионы могут оценивать по чистоте

Второй приоритет касается общественной этики. Речь идет о распространении современных норм поведения, укреплении собственной ценностной основы общества, а также противодействии искажению исторических фактов.

Отдельное внимание планируется уделить принципу «Закон и Порядок», проекту «Таза Қазақстан» и программе воспитания «Адал азамат».

Для дальнейшего развития «Таза Қазақстан» предлагается создать единую цифровую платформу, внедрить национальный стандарт чистоты и сформировать рейтинг регионов по чистоте.

Ставка на образование, технологии и культуру

Третий приоритет связан с развитием человеческого капитала и ориентацией на будущее. Основными направлениями здесь названы наука и образование, инновации и технологии, культура и просвещение.

Эта работа будет продолжена в том числе через проекты «Қазақстан балалары», «Читающая нация» и «Digital Qazaqstan».

Главной целью обозначено формирование сильного государства и прогрессивного общества, ориентированного на дальнейшее развитие.