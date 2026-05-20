  • Главная
  • Новости
  • Вице-президент США оценил переговоры с Ираном как «довольно успешные»

Вице-президент США оценил переговоры с Ираном как «довольно успешные»

США не стремятся к военному варианту и рассчитывают на дипломатическое урегулирование, заявил он.

Сегодня 2026, 04:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сгенерировано ИИ Сегодня 2026, 04:02
Сегодня 2026, 04:02
176
Фото: Сгенерировано ИИ

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном находятся на позитивной стадии, однако, по информации ТАСС, американская сторона рассматривает и альтернативные сценарии развития ситуации.

По словам Вэнса, США считают, что Иран заинтересован в заключении соглашения. При этом он отметил, что у Вашингтона существует и «план Б», который предусматривает возможность возобновления военной кампании для достижения американских целей.

Вице-президент подчеркнул, что США не стремятся к военному варианту и рассчитывают на дипломатическое урегулирование вопроса. Заявление было сделано в комментарии, который приводит ТАСС.
 

Самое читаемое

Наверх