Вице-президент США оценил переговоры с Ираном как «довольно успешные»
США не стремятся к военному варианту и рассчитывают на дипломатическое урегулирование, заявил он.
Сегодня 2026, 04:02
Фото: Сгенерировано ИИ
Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном находятся на позитивной стадии, однако, по информации ТАСС, американская сторона рассматривает и альтернативные сценарии развития ситуации.
По словам Вэнса, США считают, что Иран заинтересован в заключении соглашения. При этом он отметил, что у Вашингтона существует и «план Б», который предусматривает возможность возобновления военной кампании для достижения американских целей.
Вице-президент подчеркнул, что США не стремятся к военному варианту и рассчитывают на дипломатическое урегулирование вопроса. Заявление было сделано в комментарии, который приводит ТАСС.
