Вице-президент США проводит переговоры с премьером Пакистана в Исламабаде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводит переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбаз Шариф в Исламабад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Jazeera.
В состав американской делегации вошли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Пакистанскую сторону представляют министр внутренних дел Мохсин Накви и вице-премьер, глава МИД Мухаммад Исхак Дар.
Ожидается, что после встречи начнутся переговоры между США и Ираном, ключевыми темами которых станут прекращение боевых действий, санкционная политика и контроль над стратегическими коммуникациями региона.
Ранее стороны достигли договорённости о временном прекращении огня сроком на две недели. При этом позиции участников остаются различными: Тегеран настаивает на смягчении санкций и дополнительных гарантиях, тогда как Вашингтон готов обсуждать уступки только в обмен на ограничения по ядерной и ракетной программам Ирана.
Среди спорных вопросов также остаётся статус Ормузского пролива, а также требования Ирана о выводе американских войск с Ближнего Востока и размораживании активов.
