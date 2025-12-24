Большинство участников ежегодной конференции американских консерваторов AmericaFest поддержали вице-президента США Джей Ди Вэнса в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на следующих президентских выборах, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Согласно результатам опроса, проведённого среди участников мероприятия, 84 процента респондентов высказались в поддержку Вэнса как преемника действующего президента Дональда Трампа. Вице-президент также получил публичную поддержку от консервативной активистки Эрики Кирк.

Другие возможные кандидаты получили значительно меньше голосов: за государственного секретаря США Марко Рубио высказались 5 процентов опрошенных, за губернатора Флориды Рона Десантиса — 3 процента.

При этом отмечается, что сам Джей Ди Вэнс пока официально не заявлял о намерении участвовать в президентской гонке 2028 года.

Ранее вице-президент США заявлял, что не уверен в скором достижении мира на Украине, подчеркнув, что одним из ключевых препятствий на переговорах остаётся вопрос территорий.